Seimila euro: tanto è stato raccolto grazie alla tredicesima edizione della Corsa Rosa, manifestazione benefica organizzata da Uisp il 19 marzo scorso alle Colonie Padane di Cremona. Ad annunciarlo la presidente cittadina Anna Feroldi durante la cerimonia di premiazione tenutasi lunedì pomeriggio nella sala del consiglio della Provincia di Cremona. Come ogni anno, il ricavato è stato devoluto in beneficenza.

“L’ultima edizione è andata particolarmente bene – ha commentato Feroldi a margine della conferenza stampa – sia per quanto riguarda la partecipazione che per quanto raccolto. Quest’anno, abbiamo deciso di devolvere quattro mila euro al centro antiviolenza di Aida e i restanti due mila all’associazione Lilt, a favore della lotta contro i tumori”.

Tanti gli enti e le associazioni coinvolte nel progetto e presenti alla cerimonia: dalla provincia di Cremona al Comune, passando per asst e ats valpadana, per un un’iniziativa che di anno in anno vede una partecipazione sempre maggiore

“Un bilancio positivo, decisamente oltre le aspettative. Abbiamo toccato le oltre 1.300 presenze, senza contare tutti i volontari che ci hanno aiutato per poter organizzare al meglio la mattinata della Corsa Rosa” ha aggiunto la presidente di Uisp, che già guarda al prossimo anno “la macchina non si ferma mai e deve essere sempre in work in progress; già in questi giorni stiamo mettendo le basi per la 14esima edizione”.

Andrea Colla

