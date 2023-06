Il turismo accessibile non è più un miraggio

L’Italia fa passi in avanti nello sviluppo del turismo inclusivo. Per la prima volta la Penisola si dota di auto a noleggio adattate che rendono totalmente indipendenti nel viaggio e nella conoscenza del territorio anche persone con patente speciale. La campagna “La vita indipendente non va in vacanza” è realizzata da Aism-Associazione italiana Sclerosi Multipla, ed è patrocinata da Enit e Fish, la Federazione Italiana Superamento dell’Handicap.

fsc/sat/gtr