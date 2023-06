Yamaha accelera sulla mobilità sostenibile, in arrivo tre e-bike

Yamaha entra nel mondo della mobilità elettrica con prodotti di nuova generazione. A trent’anni dal lancio della sua prima e-Bike, nascono ora tre nuovi modelli per i settori Mountaibike, Gravel e Urban. I modelli Moro 07, Wabash RT e CrossCore RC saranno disponibili esclusivamente tramite la rete Yamaha di concessionari Powered Two Wheelers, in tre taglie (S,M,L).

