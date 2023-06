Passeggiava con il figlio appena fuori Sospiro, lungo il canale Foce Morbasco, quando alle 11 di questa mattina è scivolato, finendo nelle acque profonde del corso d’acqua. Non c’è stato nulla da fare per Fausto Perini, 86 anni, residente in paese, nonostante il figlio abbia cercato in tutti i modi di estrarlo dall’acqua. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, insieme ai soccorsi del 118 e ai carabinieri di Sospiro e Casalmaggiore, non hanno potuto fare altro che estrarlo dal canale, calando il canotto. Due operatori si sono portati sul natante e due sono rimasti a terra e attraverso corde hanno recuperato l’anziano, ormai senza vita. Sgomento da parte della famiglia e di chi lo conosceva, per una tragedia che purtroppo assomiglia ad altre che avvengono in estate, quando i canali di irrigazione sono colmi d’acqua e le persone talvolta si avvicinano troppo per cercare refrigerio. g.biagi – a.colla

© Riproduzione riservata