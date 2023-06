Nella tarda mattina del 22 giugno i Carabinieri della Stazione di Crema hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni Penali presso la Procura della Repubblica di Firenze, un cittadino straniero di 34 anni, in Italia senza fissa dimora e pluripregiudicato.

L’uomo, che aveva fatto perdere le sue tracce ed era quindi ricercato, era destinatario di un provvedimento definitivo e dovrà scontare una condanna a poco meno di dodici mesi di reclusione per due furti con destrezza commessi nel marzo del 2022 a Firenze.

La condanna definitiva del Tribunale di Firenze è intervenuta nel luglio 2022 ed é divenuta irrevocabile, con contestuale emissione dell’ordine di arresto. Ma l’uomo non era stato trovato, fino a ieri quando è stato fermato da carabinieri di Crema e accompagnato in carcere.

A inizio marzo 2022 il 34enne insieme a due complici, era stato arrestato in flagranza per avere rubato due borse a due donne che si trovavano in due differenti ristoranti del centro del capoluogo toscano. I tre, due uomini e una donna, avevano messo a segno due borseggi: mentre un uomo rimaneva in auto, pronto a partire, gli altri due entravano ben vestiti nei ristoranti e, approfittando della distrazione dei clienti seduti a mangiare, si impossessavano delle borse poggiate sulle sedie, coprendole con un cappotto.

L’arresto dei tre era stato convalidato e il giudice aveva disposto il divieto di dimora nella regione Toscana. L’uomo si era spostato in provincia di Milano dove era stato nuovamente arrestato per fatti analoghi e gli era stato imposto di lasciare il territorio nazionale perché irregolare.

Nel frattempo, era intervenuta la condanna del Tribunale di Firenze ed era quindi ricercato.

E ieri, 22 giugno, il 34enne si trovava in provincia di Cremona. Verso le 9 i carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti nelle vicinanze di un supermercato di via Fiamme Gialle perché un uomo aveva sventato il furto di una borsetta da parte di due individui. I due si erano avvicinati a una donna ferma in auto nel parcheggio e hanno provato a distrarla per prenderle la borsa, non riuscendoci.

Alla centrale operativa dei carabinieri era stata indicata l’auto sulla quale erano fuggiti, fornendo tutti i dati compresa la targa. Più tardi, due pattuglie dei carabinieri di Crema li hanno intercettati e bloccati sulla strada che conduce verso Milano. Erano in tre, due uomini e una donna, e uno di loro era proprio il 34enne, sparito fino a ieri mattina.

I tre saranno anche denunciati per il tentato furto commesso nel piazzale del supermercato di Cremona.

