“Una vita per Stradivari” è l’emblematico titolo scelto per le celebrazioni organizzate al Museo del Violino di Cremona in ricordo di Simone Fernando Sacconi, insigne liutaio e restauratore di cui ricorre il 50° anniversario della morte.

Il rapporto fra la città del torrazzo e Sacconi, insignito di una medaglia d’oro al Concorso di Liuteria Moderna, incominciò nel 1937 e proseguì negli anni Sessanta quando insegnò restauro e tecniche costruttive alla Scuola di Liuteria; nel 1972 pubblicò i “segreti” di Stradivari, ripercorrendo il metodo costruttivo del Maestro.

Ora Cremona gli rende omaggio con una mostra allestita a Palazzo dell’Arte e visitabile fino al 1 ottobre, che espone fotografie forme e strumenti, come illustra il conservatore Fausto Cacciatori.

La giornata inaugurale ha previsto inoltre un convegno nell’Auditorium G. Arvedi alla presenza di esperti del settore, che hanno messo in risalto il valore di Sacconi come sottolinea il liutaio Bruce Carlson. Le celebrazioni proseguiranno domenica con la presentazione del libro “Simone Fernando Sacconi – Liutaio, restauratore ed esperto fra i massimi del Novecento”, a cura dei liutai Wanna Zambelli e Marco Vinicio Bissolotti.

il servizio di Federica Priori

