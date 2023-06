Reduce dai festeggiamenti da amici per un matrimonio, complice qualche bicchiere di troppo, uno straniero, operaio in un’impresa di Cremona, è stato protagonista di un episodio movimentato, finendo in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è nato da una discussione su una bicicletta che una signora aveva visto appoggiata a un caseggiato dove abitano più famiglie. Le era stata rubata, e quando l’ha riconosciuta come sua, ha chiamato i carabinieri.

Dal caseggiato, tra i vari residenti, è sceso anche l’imputato che ha iniziato a discutere con i militari. Ad un certo punto, spazientito perchè gli erano stati chiesti i documenti, ha spinto un carabiniere e poi ha afferrato la bici, lanciandola per aria. Nei suoi confronti è quindi scattato l’arresto. In più è stato denunciato per essersi rifiutato di fornire i documenti.

Oggi è stato celebrato il processo per direttissima. Nei confronti dell’accusato, assistito dall’avvocato Giovanni Bertoletti, il giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato la misura dell’obbligo di firma. Tre giorni la settimana dovrà presentarsi in caserma. L’udienza è stata aggiornata a settembre.

