Scoprire la città al crepuscolo con sguardo inconsueto, lasciandosi affascinare dalla bellezza del patrimonio locale: con questo spirito tornano a Cremona le consuete iniziative promosse durante le sere d’estate da CrArT, Associazione Culturale dedita all’arte e al turismo.

Si incomincia il 30 giugno con “Una turris…di sera”, progetto che per quattro venerdì conduce il pubblico in visita guidata sul Torrazzo alle 20:30 e alle21:30, esplorando sia le sale del Museo Verticale sia la sommità della più alta torre campanaria medievale in laterizi d’Europa. Si prosegue il 1 luglio con “Metti una sera d’estate”, rassegna che attraverso diversi appuntamenti valorizza storia e tradizioni della città, fra chiese palazzi e quartieri. Confermato infine il ciclo d’incontri d’arte “Nati sotto Saturno”. Il programma degli eventi e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito web di CrArT. Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata