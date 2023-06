(Adnkronos) –

Madonna ha rinviato il suo tour mondiale 2023 dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva per una seria infezione batterica. Lo scrive la rivista Variety, secondo cui la popstar americana è in fase di “pieno recupero”, come comunicato dal suo manager Guy Oseary. Il tour sarebbe dovuto partire il 15 luglio prossimo da Vancouver.