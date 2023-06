Putin in Daghestan, baci e selfie con ammiratori – Video

(Adnkronos) – Bagno di folla per Vladimir Putin in Daghestan. Il presidente della Russia, dopo il presunto tentativo di golpe della Wagner di Evgheny Prigozhin, lascia Mosca per un viaggio all’estero e si concede agli ammiratori, tra strette di mano, baci e selfie, come documentano i video diffusi su Telegram dai giornalisti della tv di stato. In programma, come mostra il Cremlino, anche una visita alla moschea.