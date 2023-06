Incidente, poco dopo mezzogiorno, in via Bergamo, in territorio di Castelverde. Due le auto coinvolte, tre i feriti. Sul posto i medici del 118 e due squadre dei vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale sanitario per prestare le prime cure ai feriti, poi trasportati in ospedale a Cremona in codice giallo. I vigili del fuoco hanno anche provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi, mentre dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia stradale di Pizzighettone.

