Incidente, verso le 20 di venerdì 30 giugno in A-21 nel tratto tra Caorso e Piacenza Sud, in direzione Piacenza. Quattro le auto coinvolte in un tamponamento e due i feriti che sono stati trasportati all’ospedale di Piacenza. Uno dei mezzi, dopo lo schianto, si è ribaltato. Sul posto i medici del 118, l’elisoccorso atterrato al campo sportivo di Caorso, e i vigili del fuoco di Cremona. La dinamica e i rilievi sono in carico agli agenti della polizia stradale di Cremona.

