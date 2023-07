Intervento dei Vigili del Fuoco per una fuga di gas ieri sera poco prima delle 21 nel quartiere Zaist di via Fatebenefratelli. L’intervento di messa in sicurezza ha riguardato due appartamenti di una palazzina dell’Aler. Per riparare il guasto sono poi intervenuti i tecnici di Linea Distribuzione e il tecnico comunale.

