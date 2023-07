È stata presentata oggi, lunedì 10 luglio, nel corso di una conferenza stampa trasmessa in streaming dall’Associazione Musicale PianoLink, in collaborazione con Yamaha Music Europe branch Italy e Cremona Musica International Exhibitions and Festival, la quarta edizione del PianoLink International Amateurs Competition per pianisti amatori, dedicato a tutti gli amanti e appassionati del pianoforte, con la Direzione Artistica di Andrea Vizzini e Roberto Prosseda. Tra i membri della giuria: Boris Petrushansky, Maurizio Baglini, Inna Faliks, Nareh Arghamanyan, Patrick Jovell.

Alla presentazione sono intervenuti, oltre alla Giuria ed ai Direttori Artistici, anche Ilaria Seghizzi, Exhibition Manager di Cremona Musica; Giovanni Iannantuoni, Senior Manager Piano Strategy & Marketing Yamaha Music Europe branch Italy.

“Siamo onorati di essere partner di questa originale iniziativa fin dal suo esordio nel 2020 – ha detto Ilaria Seghizzi -. I musicisti amatori sono gli ambasciatori della passione per la musica nel mondo e questo ruolo incontra pienamente i valori di Cremona Musica e quello di contribuire alla diffusione della cultura musicale a livello nazionale e internazionale.”

“È uno dei progetti a cui sono più affezionato – ha dichiarato Giovanni Iannantuoni -. Riuscire a realizzare questa meravigliosa idea di Andrea Vizzini è stato molto complesso, un processo irto di ostacoli, ma poi il fiore è sbocciato e i suoi colori ci hanno lasciato senza fiato. Il concorso cresce anno dopo anno, è impagabile vedere partecipanti che arrivano da tutto il mondo, immergersi nella loro musica pregna della libertà e dell’entusiasmo tipico dell’amatore, colui che suona per la gioia di suonare”.

“Fare musica per passione- ha aggiunto Roberto Prosseda-, trovare nel pianoforte un’occasione di condivisione di emozioni per vivere più intensamente grazie alla musica: questo è il miglior modo possibile di vivere la musica, e coloro che suonano il pianoforte come amatori incarnano questo approccio al meglio. Per questo Cremona Musica sostiene il PIAC, che è un meraviglioso esempio di valorizzazione e incoraggiamento dei musicisti che suonano per amore”.

“Siamo felici che il PIAC torni ancora ad alimentare i sogni e la passione di tanti pianisti amatori che parteciperanno da tutto il mondo- ha detto Andrea Vizzini – ed è fonte di grande orgoglio ospitare una giuria degna dei più importanti concorsi pianistici. Questa è la mission di PianoLink: abbattere muri e riscoprire il piacere di fare musica in virtù del più puro spirito di condivisione. La preziosa partnership di PianoLink con Bösendorfer e Cremona Musica, offrirà anche quest’anno grandi opportunità ai concorrenti: prima fra tutte quella di esibirsi al Teatro Ponchielli di Cremona. Un sogno”

