Restano critici i residenti del quartiere 9 di Cremona sulle caratteristiche dello stabile che ospiterà il supermercato Despar nell’area ex-Snum in via del Giordano, preoccupati soprattutto dell’altezza dell’edificio e relativo impatto paesistico sulla zona; per questo è in corso una raccolta firme, mirata a chiedere l’installazione di un giardino verticale che abbellisca la parete affacciata su via Ratti.

L’amministrazione cittadina non entra nel merito della polemica poiché, come spiega il vicesindaco e Assessore al Territorio Andrea Virgilio, nel caso specifico la realizzazione di un giardino verticale non è di competenza comunale.

