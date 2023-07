Nel consiglio comunale di oggi è stata discussa l’interrogazione esposta dal capogruppo di Forza Italia Carlo Malvezzi ma firmata da tutti i capigruppo di minoranza sul uovo edificio di via Giordano, che diventerà sede del supermercato Despar, che in questi ultimi giorni sta creando tra i residenti un vivace dibattito. Nel corso della discussione, dal canto suo il vicesindaco Andrea Virgilio ha rivendicato la bontà qualitativa del progetto e la sua coerenza paesaggistica.

In particolare ha espressamente citato l’art. 47 del Regolamento Edilizio che consente di realizzare edifici tipologicamente innovativi purché in grado di apportare un miglioramento paesaggistico al contesto urbano all’interno del quale l’edificio viene insediato.

“La conformità urbanista ed edilizia del progetto in tema di destinazioni, d’uso, indici fondiari, indici di copertura, altezza, distanze, standard urbanistici è stata valutata positivamente dagli uffici preposti da cui ne è disceso il rilascio del Permesso di Costruire convenzionato n. 117 del 16 dicembre 2021” ha detto Virgilio.

“Relativamente alla tipologia edilizia si fa presente che edifici “a blocco” come quello in fase di realizzazione sono presenti in parecchie zone della prima espansione cittadina. Si tratta di tipologie tipiche degli insediamenti commerciali e artigianali” ha detto ancora Virgilio, sottolineando inoltre “che il nuovo edificio avrà un’altezza massima comunque inferiore alla gran parte degli edifici limitrofi, fatta eccezione per una breve cortina (3 unità abitative) prospiciente via Cadore”.

“Infine, possiamo dire che c’è stata la massima attenzione all’esame e all’approfondimento degli aspetti viabilistici commessi al nuovo insediamento” ha concluso l’assessore. “Lo stesso è stato corredato da un puntuale e approfondito studio della viabilità che è stato esaminato dagli uffici comunali competenti che hanno espresso un articolato parere (che tra le altre cose prevedeva una fase sperimentale della nuova rotatoria su via Giordano-via Mosa) oltre ad altre prescrizioni relative alla mobilità indotta dal nuovo insediamento commerciale. Tale parere espresso è diventato parte prescrittiva nel Permesso di Costruire rilasciato”.

“La risposta dell’Amministrazione Comunale chiarisce definitivamente che, anche sul piano estetico, il progetto è frutto di un percorso da loro bene conosciuto e condiviso e ha passato il vaglio della soprintendenza” sostiene Malvezzi. “Questa è la visione di città della maggioranza di sinistra”.

