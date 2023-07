Al termine di un’attività di indagine durata alcuni mesi, i Carabinieri della Stazione di Cremona hanno denunciato per indebito utilizzo di carta di pagamento un cittadino straniero di 60 anni, con precedenti di polizia a carico.

I militari sono partiti da una denuncia presentata a metà ottobre 2022 da un uomo: quel giorno aveva effettuato un’operazione a uno sportello ATM e, avendo dimenticato la sua tessera bancomat sul posto, qualcuno l’aveva utilizzata per effettuare tre prelievi per una somma complessiva di poco superiore ai 2.500 euro.

Dopo la denuncia, i militari avevano acquisito le immagini installate allo sportello ATM, dalle quali si poteva notare un uomo che utilizzava proprio quel bancomat.

Ai tempi l’uomo non era stato identificato, ma aveva utilizzato lo sportello bancomat dedicato ai clienti di quella banca quindi era probabilmente un loro correntista.

L’uomo non è più tornato in quella filiale per nove mesi, ovvero fino a pochi giorni fa quando è entrato e si è diretto verso quello stesso sportello. Quando si è ripresentato allo sportello è stato riconosciuto dagli addetti della filiale in questione che si sono avvicinati chiedendogli, per fare quell’operazione, un documento di identità e riuscendo a scoprire il suo nome.

Poi lo hanno comunicato ai carabinieri che hanno accertato che si trattava senza alcun dubbio della persona che nell’ottobre scorso aveva utilizzato indebitamente il bancomat e lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata