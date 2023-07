Dopo il via libera della Giunta di qualche settimana fa, sono stati pubblicati i documenti del Piano Attuativo presentato dalla società Cardaminopsis in Comune per la trasformazione dell’area ora agricola tra Paullese e via Picenengo in una nuova piastra commerciale e artigianale.

La documentazione è consultabile dal 19 luglio e lo sarà fino al 2 agosto, quindi ci saranno 15 giorni per presentare le osservazioni, con scadenza 17 agosto.

60mila metri quadrati di area su cui si potrà costruire per un totale di 28mila, metà per il commerciale, il resto per l’artigianato. Tanto basta per qualificare questo come un vero proprio centro commerciale, al pari del vicino CremonaPo.

Più di vent’anni sono passati da quando il Comune disegnò sulla carta la possibilità di realizzare maxi piastre commerciali, i tempi ora sono diversi e al contrario la tendenza è alla cancellazione di tutti gli ambiti di trasformazione rimasti inattuati. Non questo però, autorizzato già in passato e per cui appunto esiste un Piano attuativo. Per la stessa ragione, non poteva essere stralciata l’area logistica di San Felice, quasi 100mila metri quadrati lungo via Mantova per la quale è in corso la procedura di autorizzazione.

“Sono aree inserite in strumenti urbanistici risalenti a 20 anni fa. Laddove l’operatore è riuscito a partire con piani attuativi non è possibile prevedere riduzioni”, ha detto anche ultimamente il vicesindaco Andrea Virgilio.

Non verrà stralciata dagli ambiti di trasformazione nemmeno la ex Scac di via Sesto, la fabbrica abbandonata su cui oltre 10 anni fa sembrava dovesse decollare una iniziativa commerciale. Poi non se ne fece nulla, ma quell’area, trovandosi in una zona già costruita è considerata dal Comune idonea per trasformazioni di rigenerazione urbana.

© Riproduzione riservata