Chiede danni per un milione e 700.000 euro alla Credem e alla sua ex funzionaria Cristina Pedrabissi, Maria Rosa, la compagna del figlio deceduto di Giordana Zanardi, l’anziana che insieme alla sorella Marise sarebbe stata raggirata dalla Pedrabissi, che, dopo essere riuscita a guadagnare la fiducia delle due anziane, decedute nel 2020, avrebbe spolpato il loro patrimonio di oltre due milioni di euro. Maria Rosa, nominata erede, ha intentato una causa civile che entrerà nel vivo nel gennaio del prossimo anno.

In sede penale, invece, mercoledì scorso il gup ha rigettato il patteggiamento richiesto, e ha rinviato a giudizio la Pedrabissi, accusata di truffa aggravata e autoriciclaggio, e il marito Maurizio Merlini, lui accusato di ricettazione e autoriciclaggio. I due andranno a processo a novembre insieme alla madre della ex funzionaria di banca, alla madre di Merlini, e alla figlia di lui, accusate di riciclaggio. Rigettata dal giudice la costituzione di parte civile della Credem, in quanto “non è provato il danno che ha ricevuto”. La banca è stata invece chiamata in causa come responsabile civile dall’avvocato Roberto Peccianti, parte civile per conto di Leonardo Ardigò, erede di Marise.

Lo scorso anno la banca aveva chiesto il sequestro conservativo di beni per oltre due milioni di euro nei confronti di Merlini Maurizio e di sua madre, proponendo analogo sequestro nei confronti della propria dipendente Pedrabissi, deducendo che gli stessi avrebbero concorso nelle “gravissime

condotte” di cui la Pedrabissi si sarebbe resa responsabile nella sua qualità di dipendente di Credem.

Ma il giudice ha rigettato la richiesta, in quanto “le operazioni anomale descritte, se hanno prodotto un danno, lo hanno prodotto nel patrimonio delle correntiste (e degli eredi), non in quello della banca. “È evidente”, scrive il giudice, “che i soli soggetti legittimati alla richiesta risarcitoria sono i danneggiati e non anche il danneggiante concorrente nel cui patrimonio, peraltro, alcun danno si è ancora verificato”.

