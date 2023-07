La Regione riattivi la linea ferroviaria Cremona- Piacenza dedicata al trasporto passeggeri. A chiederlo, con un ordine del giorno all’assestamento di bilancio che sarà discusso in Consiglio regionale la prossima settimana, è il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni.

“Sono trascorsi dieci anni da quando le corse ferroviarie sono state cancellate e sostituite con autobus e da allora – spiega Piloni – nonostante tavoli e incontri con gli assessori regionali e l’assunzione di impegni di massima, la linea non è stata riattivata. Si tratta di una linea strategica per i territori, caratterizzati da una grande mobilità di lavoratori e soprattutto studenti, il cui numero è aumentato negli ultimi anni anche per gli importanti investimenti sul sistema universitario avviati dall’amministrazione Galimberti. Per Cremona, inoltre, la riattivazione comporterebbe un ulteriore collegamento alla linea dell’Alta Velocità”.

“L’obiettivo – prosegue Piloni – potrebbe essere quello di stipulare un protocollo di intesa con la Regione Emilia Romagna, replicando quello già fatto con la Regione Piemonte e gli Enti locali, approvato nel 2018, per la realizzazione e la gestione coordinata del servizio ferroviario regionale sulle linee Mortara – Casale Monferrato e Casale Monferrato – Vercelli, e dare concretezza ad un’urgente esigenza dei nostri territori”.

“Nell’ordine del giorno non ho ipotizzato alcuna cifra- conclude Piloni – non solo perché si tratta di un assestamento di bilancio, ma soprattutto per non ingessare il dibattito sulle risorse. In questi anni ho provato più volte a sollecitare la giunta regionale in tal senso, senza riuscirci. Confido nel nuovo assessore Lucente, che so essere molto attento e sensibile a questi temi, e in questa nuova legislatura per riattivare un importante collegamento dando un mandato chiaro a Trenord. Visto che la giunta Fontana ha ormai deciso di rinnovare il contratto del servizio ferroviario per altri dieci anni, quanto meno imponga impegni chiari per le nostre tratte. La riattivazione della Cremona- Piacenza è un’esigenza del territorio e non di una parte politica”.

