Insegumento a rotta di collo nel primo pomeriggio del 2 agosto lungo la SP 415, nei pressi di Castelleone, dopo che i Carabinieri di Crema hanno tentato di fermare un’auto rubata, il cui conducente si è dato però alla fuga. Erano circa le 14 quando i militari, notando l’auto, proveniente da Crema e diretta verso Cremona, hanno controllato la targa, scoprendo che il mezzo era stato rubato il giorno precedente a Cremona.

Gli uomini dell’Arma hanno intimato l’alt, ma l’auto non si è fermata. E’ scattato così l’inseguimento, verso Oscasale e San Bassano. Giunto nei pressi di una cascina del comune di San Bassano, il conducente si è fermato all’improvviso, ha aperto la portiera, e si è dileguato dentro un campo di mais. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie anche da Cremona, ma l’uomo è riuscito a fare perdere le sue tracce.

Il veicolo è stato recuperato per la successiva restituzione al proprietario, mentre sono in corso gli accertamenti per identificare il conducente che è stato visto in viso dai militari prima che si desse alla fuga.

