Crescono ancora gli occupati

ROMA (ITALPRESS) – A giugno, rispetto al mese precedente, l’occupazione in Italia è aumentata dello 0,3%, con 82 mila unità in più. Lo rileva l’Istat. La crescita riguarda sia uomini che donne, tutte le classi d’età e i dipendenti mentre si registra un calo tra gli autonomi. Il tasso di occupazione sale al 61% e il numero di persone in cerca di lavoro, rispetto a maggio, diminuisce.

fsc/gsl

© Riproduzione riservata