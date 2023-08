Nell’ambito dei lavori di riqualificazione del centro storico e in particolare di piazza Garibaldi, a Soresina, l’amministrazione comunale ha deciso di restaurare la statua dedicata a Giuseppe Garibaldi, che attualmente versa in uno stato di forte degrado, a causa di sedimentazioni accumulatesi nel corso tempo, ma anche per la presenza di muschi e licheni. Inoltre in diversi punti la superficie del marmo appare rovinata, con fessurazioni di varie dimensioni.

Il costo dei lavori sarà di 6.087,80 euro: l’intervento è stato affidato a due professionisti, Paolo Mariani di Crema e Rosalba Rapuzzi di Castelleone. L’intervento prevederà una reintegrazione della materia e una stuccatura complessiva, con la stesura di un protettivo idrorepellente.

L’opera di restauro della statua andrà a completare l’intera opera di riqualificazione urbanistica della Città di Soresina ed in particolare della Piazza Garibaldi, già realizzata. lb

© Riproduzione riservata