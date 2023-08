La 28ª edizione dell’Arci Festa si chiude con un concerto di punta: lunedì 7 agosto, dalle 22:30, a Cremona, al Parco Didattico Scout di Via Lungo Po Europa, 12 (ingresso libero), salirà sul palco Generic Animal, pseudonimo e progetto solista di Luca Galizia. Classe 1995, Galizia vive a Milano e viene dalla provincia di Varese. Suona vari strumenti, disegna, scrive con la chitarra e con GarageBand. Luca arriva dall’hardcore e dall’emo, come dimostra il suo precedente progetto Leute. Il nome Generic Animal nasce da un disegnino di un animaletto da lui fatto qualche anno fa, un animale senza sesso e senza specie. In apertura a Generic Animal si esibiranno i cremonesi Shelt. Come sempre, Arci Festa sarà aperta a partire dalle 19:00 con servizio bar, cucina e pizzeria. Alle 20:15 sarà il momento dello spazio dedicato ad Arcicomics, con i Consigli di lettura a cura di Marco Cottarelli, Michele Ginevra e Massimiliano Talamazzi.

