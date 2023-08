MotoGp Silverstone 2023, oggi la gara: orari, dove vederla in tv

(Adnkronos) – MotoGp Silverstone 2023, oggi nono appuntamento del motomondiale. Sulla griglia di partenza in pole Marco Bezzecchi con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team, secondo Jack Miller in sella alla Red Bull KTM Factory Racing e terzo Alex Marquez con la Ducati del Gresini Racing MotoGp. La gara del gp di Gran Bretagna sarà trasmessa a partire dalle 14.00.

Il programma della giornata di oggi prevede prima la gara della Moto3 (12.15), poi la MotoGPp (14.00) e quindi la Moto2 (15.30).

Il MotoGp di Silverstone sarà trasmesso in diretta live su TV8, Sky e in streaming su Now. Tv8: ore 11.00 MGP Rider Fan Parade, 11.45 Paddock Pre Gara Moto 3, 12.15 Gara Moto3, 13.15 Paddock Post Gara Moto3, 13.30 Grid, 14.00 gara MotoGp, 15.30 Gara Moto2. Sky e Now: 10.40 warm up MotoGp, 12.15 gara Moto3, 13.30 Grid, 14.00 gara MotoGp, 15.3 gara Moto2.