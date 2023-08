Nei secoli ha ispirato artisti e letterati come Giovanni Pascoli che gli ha dedicato la poesia “X agosto”: è San Lorenzo, la cui memoria liturgica ricorre il 10 agosto e viene celebrata in varie zone della Provincia di Cremona con momenti di preghiera e di festa.

A Crotta d’Adda dove il Santo è patrono, l’associazione Amici del Fiume organizza una gnoccata ad offerta libera con pranzo nel Parco del Principio, mentre alle 20:30 è prevista la messa nella chiesa cittadina che custodisce la statua di San Lorenzo, seguita da una tombolata in oratorio.

Ai Sabbioni di Crema si svolge la Sagra di San Lorenzo, che ha in programma i vespri gregoriani alle 20:30 con la Schola Gregoriana Cremensis e alle 21:00 la Santa Messa con processione per le vie del quartiere, concludendo la serata in oratorio per un rinfresco.

Da tradizione inoltre la figura di San Lorenzo è legata al fenomeno delle stelle cadenti, considerate evocative delle lacrime e dei carboni ardenti su cui il Santo fu martirizzato. In questi giorni è visibile infatti dal Terra lo sciame meteorico delle Perseidi, il cui picco è previsto nella notte fra il 12 e il 13 agosto. Per scrutare il cielo di agosto, sono diversi gli eventi organizzati sul territorio.

Questa sera alle 21 nel Museo della civiltà contadina “Il Cambonino vecchio” di Cremona sarà rappresentato lo spettacolo ‘La notte nei racconti e nelle novelle rinascimentali – Dall’inchiostro alla luna’, tra parole e musica con Roberto Cascio al liuto. Non mancherà l’osservazione del cielo Cristian Gambarotti e Alessandro Maianti. L’iniziativa è ad ingresso libero.

Sabato 12 alle 21:30 nell’Osservatorio di Soresina il Gruppo Astrofili Soresinesi accompagnerà il pubblico nll’osservazione visuale delle costellazioni del cielo estivo e al telescopio delle stelle doppie, per partecipare è obbligatoria la prenotazione.

Venerdì 18 alle 21.30 in località Mento al Bosco ex Parmigiano il Gruppo Astrofili Cremonesi proporrà al pubblico una serata di osservazione degli oggetti celesti attraverso appositi strumenti, l’iniziativa è gratuita e senza obbligo di prenotazione.

