Momenti di paura nel pomeriggio di venerdì a Levata, frazione di Grontardo, lungo la strada che porta verso Corte de’ Frati, dove un’auto è finita ribaltata nel campo.

Erano circa le 17 quando, per cause ancora in corso di accertamento, la conducente, una donna di 23 anni, ha perso il controllo del mezzo, una Citroen, che ha terminato la propria corsa fuori dalla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza, auto medica ed elisoccorso. coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che si sono occupati di estrarre i feriti dalle lamiere.

Tra i coinvolti, anche due minorenni, una ragazzina di 14 anni e una di 12, nipoti della conducente. Quest’ultima, insieme alla 14enne, sono rimaste ferite in modo lieve, e sono state trasportate in ospedale a Cremona. Più serie le condizioni della 12enne che, sebbene non in pericolo di vita, è stata portata in eliambulanza all’ospedale di Bergamo per una presunta frattura. Dei rilievi del caso si stanno occupando i Carabinieri di Vescovato. lb

