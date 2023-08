E’ arrivata pochi minuti fa in Duomo a Cremona la statua della Madonna di Brancere. Ci resterà fino a martedì, giorno di ferragosto, quando sarà trasportata sulle rive del Po per la tradizionale processione in acqua lungo le canottieri. La statua è partita da Brancere attorno alle 17, ed è stata scortata dagli uomini della Protezione Civile di stagno lombardo fino alla Cattedrale. Sarà esposta alla devozione dei fedeli secondo gli orari di apertura del Duomo (dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19). Si tratta della riproduzione in vetroresina realizzata lo scorso anno per conservare l’originale in legno. fp

