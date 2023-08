Si avvicina la scadenza della presentazione dei canditati a segretario regionale PD Lombardo (26 agosto) e segretario PD Cremonese ( 2 settembre). Su questo interviene Pro.Dem.Cr (Promessa Democratica Cremona di Gianni Cuperlo), che auspica una ricandidatura di Vittore Soldo. Secondo il gruppo politico, “questa potrebbe essere la giornata del Democratic Pride provinciale che consentirà di eleggere il segretario regionale e cremonese con una grande partecipazione degli iscritti”.

“Nelle assemblee congressuali PD che hanno portato lo scorso 26 febbraio, con le primarie aperte a tutti gli elettori , ad eleggere la segretaria nazionale Elly Schlein la partecipazione degli iscritti PD , provincia di Cremona, è stata di n.514 votanti pari al 50,12 degli aventi diritto (n.1023)

Riteniamo che tutte le strutture del Pd provinciale, ed in particolare i circoli, possano operare per allargare questa partecipazione coinvolgendo anche i nuovi iscritti. Del resto le Feste dell’Unità fino ad oggi effettuate hanno visto un risveglio della partecipazione ed una ripresa di presenze ai dibattiti politici.

Due feste importanti ci attendono ancora. Quella di Crema e di Cremona che vedrà la presenza di Gianni Cuperlo in città la serata dell’ 11 settembre p.v. Non si scelgono solo delle persone ma anche dei programmi. Infatti i candidati dovranno presentare una loro piattaforma che indicherà i contenuti e gli obiettivi da realizzare nell’arco del loro mandato.

A livello provinciale la nostra area ha evidenziato la necessità politica di addivenire ad una candidatura unitaria del segretario del PD cremonese. Ad oggi non vi sono pronunciamenti di persone che intendano candidarsi. Le linee politiche nazionali del PD si stanno assestando con una certa discontinuità con le scelte precedenti. Riteniamo che l’attuale segretaria Schlein possa per davvero imprimere una svolta sia sulle scelte strategiche che sul modello organizzativo e sul modo di essere del costruendo nuovo PD.

Nella nostra Federazione PD , in questi anni, riteniamo che Vittore Soldo abbia operato bene in una fase difficilissima e densa di sconfitte politiche ed elettorali. Abbiamo di fronte, nel 2024, due scadenze importanti: le elezioni europee e quelle amministrative che coinvolgeranno molti comuni fra cui il capoluogo Cremona.

Abbiamo bisogno di un partito unito, coeso, che sia in grado pur nelle diversità di legittime opinioni di fare sintesi, di costruire alleanze larghe e su programmi condivisi che siano dentro il processo di cambiamento di contenuti che il PD nazionale sta via via implementando. Importante è l’intesa con tutte le opposizione al governo Meloni sul salario minimo a 9 euro che vedrà, dopo il fallito incontro con Meloni, una raccolta popolare nazionale di firme a sostegno della proposta.

E’ per questo che auspichiamo che Vittore Soldo sciolga la riserva e si ripresenti, come segretario provinciale, quale punto di sintesi unitaria politica e territoriale che serve a questo PD. Evitiamo tutti assieme di ‘dividerci’ sulla provenienza territoriale. Serve unità sulle politiche e ciò ci consentirà di trovare i necessari equilibri territoriali.

Anche per il segretario cittadino di Cremona, che sarà eletto verso la fine di ottobre, auspichiamo e lavoriamo per una soluzione unitaria. Il PD della città va rilanciato con tenacia e lungimiranza, coinvolgendo tutti i pensieri e le idee. Uniti si può vincere , divisi si perde sicuramente.

Infine a livello regionale lombardo, nei giorni scorsi, si è presentata , candidata alla segreteria regionale PD, una donna Silvia Roggiani (area Elly Schlein) e che nella sua nota di presentazione ha fra l’altro affermato:’ Dopo i risultati delle ultime regionali, con la destra al governo abbiamo davanti a noi un autunno intenso per la nostra opposizione sia in Regione e in Italia, che passerà dalla tornata dei comuni al voto e dalle elezioni europee, nelle quali si scontreranno due visioni del futuro. Al nazionalismo che ci isola e ci riporta nel passato, contrapporremo una visione saldamente ancorata ai valori dell’Europa, unico luogo in cui elaborare risposte vere ed efficaci ai temi e alle urgenze che dobbiamo affrontare, all’economia alla sostenibilità, dalla lotta al cambiamento climatico, dall’immigrazione alla cura del territorio’.

Barbara Pollastrini, referente lombarda di Promessa Democratica , nell’affermare il sostegno a Silvia Roggiani ha scritto: ‘ È tempo di restituire a iscritte, iscritti, Circoli, territori, un primato che nessuno stato maggiore può e deve sostituire. Ora inizia il tuo viaggio verso il 1° ottobre. Ascolta tutte e tutti. Spero che potrai contare su una trasversalità di consensi e in quel modo realizzare una unità vera del nostro partito che faccia delle differenze e del pluralismo un’opportunità in più per leggere e capire il mondo, quello più vicino e quello più grande’.

In conclusione Pro.Dem.Cr auspica che il nuovo segretario regionale sia nelle condizioni di dotare il partito lombardo con una struttura organizzativa più forte che nel passato che dia continuità e presenza su territorio coinvolgendo nei processi politici sia le federazioni che i circoli di base”.

