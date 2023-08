Quattro concerti e una mostra per rendere omaggio all’insigne autore de “La Gioconda”: è la rassegna Casa Ponchielli, in programma dal 13 al 17 settembre a cura del Teatro Ponchielli di Cremona in collaborazione con il Museo Ponchielliano di Paderno Ponchielli, realtà culturali che già negli scorsi anni avevano organizzato eventi musicali e ora potenziano la sinergia esponendo i cimeli del compositore.

La mostra sarà allestita nel ridotto del teatro e visitabile con ingresso libero dalle 18 alle 19:30 nei giorni di concerto. Il primo in cartellone è il 13 settembre con l’esecuzione al pianoforte di Ester Fusar Poli, mentre il 15 sarà allestito sul palco Impressioni di viaggio, con un repertorio che spazia tra Ponchielli, Verdi e Puccini.

Poi cambio di location il 16 per la terza serata: la chiesa di San Dalmazio a Paderno Ponchielli con Alberto Pozzaglio all’organo; sarà un modo per festeggiare il 150° anniversario di collaudo dello strumento Inzoli. La rassegna si concluderà in teatro il 17 settembre con la Messa op. 20 del Maestro.

Federica Priori

