Si profila il lieto fine per lo storico ponte sul Morbasco in viale Po a Cremona: nella variazione di bilancio comunale di settembre saranno stanziati i fondi per il restauro della struttura danneggiata dal maltempo l’estate scorsa.

Il primo passo dunque è finanziamento del progetto esecutivo, che ha un costo stimato di circa 350/500 mila euro. Una volta approvato, si passerà all’assegnazione esterna del progetto esecutivo in accordo con la Soprintendenza e infine all’intervento.

Fra passaggi burocratici e realizzazione, l’orizzonte temporale stimato per la conclusione del cantiere è di circa un anno e mezzo.

Erano stati ingenti i danni al ponte, causati dal crollo sul parapetto di una pianta del Parco Tognazzi nell’ex area Frazzi durante il violento nubifragio abbattutosi sulla città il 4 luglio 2022, e così, una volta rimossa la pianta e messa in sicurezza l’area, la struttura è rimasta transennata.

Difficile trovare le risorse perché nel frattempo il Comune ha dovuto cofinanziare con urgenza diversi progetti per poter ottenere i relativi fondi del PNRR, come ad esempio l’opera di adeguamento alla normativa antisismica della scuola Virgilio. Ora però sembrano esserci i margini per mettere a bilancio le spese.

Magari il restauro darà anche l’opportunità ai cremonesi di riscoprire il valore della struttura: il ponte fu progettato da Vincenzo Marchetti nel 1854 e inaugurato l’anno seguente, presenta interessanti decorazioni in ghisa come tridenti e animali marini e ancora oggi è testimonianza di un’epoca di Cremona.

