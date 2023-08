Luigi Cazzaniga e Ilka Scobie organizzano la IV edizione della galleria Art Am con una mostra dal titolo Filanda, che si terrà nella suggestiva e antica fabbrica di seta della città di Soncino. La mostra sarà inaugurata il 24 agosto alle 18, e resterà aperta fino al 20 settembre, tutti i giorni dalle 16 alle 20.

Cazzaniga e Scobie vivono e lavorano a New York ma trascorrono le loro estati a Soncino. Cazzaniga ha partecipato più volte alla Biennale di Soncino, sue opere sono esposte anche a New York; Ilka Scobie è poetessa, insegnante e autrice di testi di arte contemporanea per Art Lyst.

La mostra esplora il dialogo tra artisti contemporanei italiani e americani. La rassegna presenta opere di artisti quali: il maestro americano Ugo Rondinone, che ha realizzato una installazione site specific, le artiste italiane Vera Esposito, Elisabetta Zangrande e Michela Martello, che espongono sia in Italia che a New York, il fotografo Francesco Nazardo, che lavora a New York, Londra e Milano e la fotografa portoghese Rita Barros, le cui opere sono presenti a New York e Lisbona, oltre che nella famosa mostra della London Royal Academy di quest’ estate.

Altri artisti presenti, con sede fuori dall’Italia, sono Chris Martin, Jamie Diamond, Hanny Ahern, Tamara Gonzalez, Nemo Librizzi, Serena Lewis, Valery e Ruth Oisteanu, Shahrzad Kamel, Travis, Madeline Weinrib, Lola Schnabel (una newyorkese che vive e lavora in Sicilia) e Uman.

Tra gli artisti locali e milanesi saranno presenti: Claudia Margadonna, Francesca Guarneri in arte Cisky, Emanuele Ricci, Laura Cazzaniga, Maria Cristina Cavagnoli, Stefano Ogliari Badessi, Demis Martinelli, Gigi Roveda, Brunivo Buttarelli, Attilio Solzi, Paola Solzi, Silvia Trappa, Alessandro Pedrini e Max Cavallari; da Roma partecipa Ileana Florescu.

Promotrice e organizzatrice dell’esposizione Filanda, oltre ad Art Am 4, è la Pro loco di Soncino, ideatrice della grande mostra su Piero Manzoni, patrocinata dal Comune di Soncino e attualmente esposta presso il Museo della Stampa.

