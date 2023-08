Al termine della gara vinta 3-1 ai supplementari contro il Crotone, il tecnico della Cremonese Davide Ballardini ha spiegato: “Inizialmente siamo stati macchinosi nelle gambe e anche nella testa favorendo gli avversari. Il Crotone nel primo tempo è stato più frizzante ma con l’andare del tempo siamo riusciti ad emergere con il nostro gioco. E lo abbiamo fatto contro una una squadra che lotterà per i primi posti del suo campionato”.

“Nel primo tempo – ha aggiunto – abbiamo faticato nel gioco ma anche nella pressione e abbiamo subito un gol in una situazione in cui non siamo stati bravi e che era già capitata. Nella ripresa invece l’atteggiamento è stato un altro e altra è stata l’intensità. Nel finalizzare però dobbiamo essere più concreti e dobbiamo essere più continui rispetto a quanto visto soprattutto nel primo tempo”.

Su Okereke ha invece sottolineato: “In questo momento è giusto che scenda in campo chi ha piacere di rimanere alla Cremonese. Chi ha la testa, e ci può stare in questo periodo, che non è così dentro alla squadra è giusto che attenda”.

