Cremonese (4-2-3-1): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili (1’st Ravanelli), Quagliata; Collocolo, Castagnetti (1’st Tsadjout) Bertolacci (48’st Sekulov); Zanimacchia (31′ st Milanese), Vazquez, Afena-Gyan (16′ st Buonaiuto).

(Saro, Jungdal, Valeri, Ndiaye, Ghiglione, Ciofani). All. Ballardini

Crotone (4-4-1-1): Dini; Spaltro (16′ st Giannotti), Bove (1′ pts Gigliotti), Papini, Giron; Tribuzzi, Felippe (26′ st Awua), Vitale, D’Ursi; Rojas (16′ st Bruzzanti) Tumminello (26′ st Chiarella).

(Lucano, D’Alterio, Crialese, Cantisani, Schiro’, Mondonico, Chiarella, Pannitteri). All. Zauli

Reti: 6′ pt Tumminello, 30′ pt Afena- Gyan, 14′ pts Vazquez, 12′ sts Pickel.

Ammoniti: Spaltro, Bianchetti, Collocolo e Bove per gioco falloso.

Prima ufficiale per la Cremonese, con una grande emozione percepita in tribuna e condivisa dai numerosi spettatori accorsi allo Zini. Contro il Crotone Ballardini non sorprende e conferma la formazione attesa alla vigilia con Sarr tra i pali, Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili e Quagliata in difesa, Castagnetti regista assistito da un altro buon palleggiatore, Bertolacci, e dal cursore Collocolo nella zona nevralgica, e tridente che garantisce tecnica con Vazquez, ritmo con Zanimacchia e rapidità con Felix Afena-Gyan. In tribuna Okereke, che avrebbe chiesto di non essere utilizzato.

