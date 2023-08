Sarr 6,5: dopo il gol, sul quale non ha alcuna responsabilità, viene poco impegnato, ma in quelle rare occasioni risponde presente.

Sermicola 6,5: parte subito forte spingendo molto sulla destra. Proprio al termine di una di queste sortite trova l’assistente vincente per il gol dell’1-1.

Bianchetti 6: soffre la velocità di Tumminello nel primo tempo. Nella ripresa invece prende le misure agli avversari e non concede spazio alle proprie spalle.

Lochoshvili 6: anche lui un po’ sorpreso quando gli avversari partono in contropiede, mentre se la cava meglio sui palloni in quota. (Dal 1′ st Ravanelli 6,5: sempre pronto al duello fisico, dal quale esce spesso vincitore).

Quagliata 6,5: spinge appena può sulla sinistra, sbagliando anche pochi appoggi.

Collocolo 6: parte coraggioso in pressing alto, poi però, complice il cambio di modulo, sceglie una via maggiormente conservativa, cavandosela sufficientemente bene anche da mediano puro. (Dal 12′ pts Pickel 6,5: bello il tiro col quale chiude la partita sul 3-1).

Castagnetti 6: cerca di imbastire qualche ripartenza organizzata ma non ha vita semplice con un Crotone che in avvio è molto aggressivo. (Dal 1’st Tsadjout 7: sfiora subito il gol con una gran deviazione su cross laterale, e battaglia con buon profitto contro i due marcatori centrali calabresi. Nei supplementari dopo aver difeso un ottimo pallone sceglie lucidamente l’assist vincente per Vazquez).

Zanimacchia 6: corsa continua e un paio di strappi interessanti, che però non portano al gol, in una occasione anche a causa di un Dini in versione super. (Dal 31′ st Milanese 6: prima esterno destro poi centrocampista centrale, prova lineare, pur senza affondi).

Bertolacci 6,5: prima interno in una mediana a tre, poi trequartista e infine mediano in coppia con Collocolo. In tutte e tre le interpretazioni se la cava discretamente con scaltrezza. (47′ st Sekulov 6: gioca i supplementari coprendo la sua zona con ordine, ma tentando anche il colpo vincente con un bel tiro da fuori).

Afena-Gyan 6,5: il gol del pari ed altre giocate in velocità tentate. Deve diventare più concreto, ma la sua prestazione è positiva. (Dal 16′ st Buonaiuto 7: quanto punta il terzino rivale trasmette la sensazione di poterlo sempre saltare. Segna pure quello che sarebbe il gol vittoria prima dei supplementari, ma l’arbitro annulla).

Vazquez 7,5: quando decide di accendersi crea sempre qualcosa di pericoloso per gli avversari. Pur non essendo ancora al top la sua tecnica a tratti illumina la serata dello Zini. Entra in entrambe le segnature grigiorosse, la seconda realizzando in prima persona con un gran sinistro.

Ballardini 6,5: il Crotone parte forte, ma la Cremonese si riassesta presto rialzando la testa. Ad inizio ripresa osa, impostando Vazquez nuovamente trequartista, posizione dalla quale l’ex Parma inventa calcio. Tempestive le scelte relative ai cambi.

Roberto Moscarella

