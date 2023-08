Due incendi tra la serata e la notte di lunedì hanno interessato il territorio cremonese, impegnando i Vigili del Fuoco per diverse ore. Il primo è scoppiato poco dopo le 20 in un campo a Vescovato, lungo la Via Padana Inferiore. Il secondo, poco prima delle 23, ha invece interessato la via Milano, all’altezza di Grumello Cremonese, dove alcune granaglie custodite in un capannone hanno preso fuoco, per cause in corso di accertamento. Il fenomeno dei roghi estivi è sempre molto frequente, soprattutto in settimane come queste in cui il caldo sale a picchi da bollino rosso.

© Riproduzione riservata