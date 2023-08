Neymar in Arabia Saudita, Al Hilal presenta la stella – Video

(Adnkronos) – Neymar sbarca all’Al Hilal e comincia l’avventura in Arabia Saudita. Il 31enne attaccante brasiliano è stato acquistato per circa 80 milioni e ha lasciato il Paris Saint Germain. L’Al Hilal, che vanta oltre 11 milioni di followe solo su X, ha inondato i suoi profili social con foto e video per annunciare l’arrivo del ‘talento meraviglioso’, nuova stella assoluta della ricchissima lega.

Il verdeoro, che ha firmato un contratto biennale, guadagnerà più o meno 80 milioni a stagione. In base alle indiscrezioni di calciomercato, però, appare difficile quantificare l’ingaggio preciso: sono previsti ricchissimi bonus – anche fino a mezzo milione di euro – persino per la pubblicazione di post sui social, oltre che per le vittorie ottenute in campo partita dopo partita. Neymar non è l’ultima stella ad approdare nella ricchissima Saudi League.

La campagna acquisti dei principali club del paese, finanziati dal fondo Pif, è sostanzialmente senza fine. L’Al Hilal si assicura in queste ore anche Bounou, portiere del Marocco e vincitore dell’ultima Europa League con il Siviglia. All’Al Ahly, invece, approda Mehdi Demiral, difensore turco ceduto dall’Atalanta per circa 20 milioni di euro. All’appello sembra mancare il nome del nuovo ct della Nazionale saudita. Riflettori puntati su Roberto Mancini, che ha lasciato la panchina dell’Italia e dopo le dimissioni da ct azzurro deve decidere se accettare la ricchissima offerta proveniente da Riad: si parla di almeno 40 milioni a stagione per un contratto triennale, con i Mondiali 2026 all’orizzonte.