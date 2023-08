Il Comando Provinciale, al fine di garantire una cornice di sicurezza agli eventi di Ferragosto, ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, mediante l’impiego di pattuglie sulle principali arterie della provincia, ma anche sulle strade meno battute e nei centri cittadini di Cremona, Crema e Casalmaggiore al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.

Inoltre, è stato approntato, in Crema dove le manifestazioni cittadine hanno attirato persone fino a tarda sera, uno specifico servizio con l’ausilio del Nas Cc di Cremona per il controllo degli esercizi pubblici, vista l’alta concentrazione di giovani, spesso dediti al consumo di alcolici e di sostanze stupefacenti.

Il bilancio dell’attività è di 1 persona denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 1 persona denunciata per furto aggravato con strappo e possesso ingiustificato di strumenti di effrazione, 1 persona denunciata per inottemperanza del foglio di via obbligatorio, 1 persona denunciata per omessa revisione dei sistemi antincendio, 1 denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica, 1 persona segnalata quali assuntore di droga, 1 patente ritirata, 17 sanzioni amministrative al codice della strada. Sono state impegnate 37 pattuglie e 70 militari, che hanno proceduto al controllo ed alla identificazione di 100 cittadini.

Nel dettaglio, i Carabinieri della Stazione di Soresina hanno denunciato per detenzione e spaccio di hascisc e marijuana un 18enne, residente a Crema. Il giovane, alla guida di un monopattino, alla vista della pattuglia ha tentato di scappare. I militari sono riusciti a fermarlo e a perquisirlo, rinvenendo due dosi confezionate e contenenti due grammi di hascisc, nonché 320 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. E’ quindi scattata una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona.

I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano hanno denunciato per furto aggravato con strappo e possesso ingiustificato di strumenti di effrazione un marocchino di 48 anni, pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale. L’uomo, insieme a un complice fuggito a piedi, ha strappato una collanina in oro dal collo di una donna anziana del luogo, nel centro del paese. Analizzando le testimonianze e le immagini dei sistemi di videosorveglianza, i militari sono riusciti a rintracciarlo e a denunciarlo.

I Carabinieri delle Stazioni di Crema, Pandino, Romanengo e Rivolta d’Adda, unitamente ai militari del Nas di Cremona, hanno invece controllato 4 locali pubblici di Crema, riscontrando violazioni amministrative relative alle carenze igienico sanitarie, nonché denunciando il titolare di uno degli esercizi per omessa revisione dei sistemi antincendio. Sempre in centro a Crema è stato individuato e controllato un rumeno di 33 anni, residente in provincia di Milano, che risultava colpito dal divieto di ritorno dal Comune di Crema per la durata di anni 2, emesso dal Questore di Cremona e per tale motivo denunciato alla Procura della Repubblica di Cremona.

© Riproduzione riservata