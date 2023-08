Non si ferma l’attività edilizia a Cremona. Nonostante il ridimensionamento degli incentivi fiscali sono ancora molti in città i cantieri aperti per manutenzioni straordinarie, ma anche per nuove edificazioni.

E’ il caso di via Postumia dove prenderà forma un intervento di edilizia residenziale che aveva mosso i primi passi nel 2015 ma non si era ancora concretizzato.

Ora invece, con l’approvazione in Giunta del piano attuativo e della bozza di convenzione tra il Comune e la proprietà, è avviato l’iter per la trasformazione residenziale del terreno ad uso agricolo di fronte al distributore Keropetrol, un rettangolo di circa 10mila metri quadrati. Il progetto predisposto dall’architetto Stefano Corbari per conto della proprietà Giacomo Galli, prevede la suddivisione in 12 lotti con unità abitative singole o abbinate, in continuità con le villette realizzate negli anni Sessanta nella stessa via.

Vi si accederà attraverso una strada a senso unico che si stacca da via Postumia, con ingresso dal lato Ovest e uscita verso Est.

La tipologia di abitazioni prevista varia da villette singole con superfici dai 120 ai 350 metri quadrati, ma anche abbinate, superiori ai 400 mq; i dettagli tuttavia saranno meglio definiti in sede di progettazione architettonica, con il vincolo che gli edifici non superino i 10 metri in altezza.

La commissione Paesaggio, organo consultivo del Comune, aveva a suo tempo (2016) prescritto che il lato verso via Postumia venisse piantumato con alberi ad alto fusto e siepe, osservazione recepita nel progetto approvato in Giunta. Resta invece al momento inattuata un’altra richiesta, relativa al fosso che corre lungo la Postumia: la Paesaggio aveva chiesto che non venisse tombinato in quanto “contribuisce a testimoniare un segno del territorio agricolo”. Nella relazione tecnica approvata in Giunta si legge infatti che tra le opere di urbanizzazione primaria vi sono “alcune sistemazioni stradali esterne al lotto d’intervento riguardanti la tombinatura della porzione di fosso prospiciente il lotto lungo la stessa via Postumia” oltre ai due attraversamenti laterali ad est e ovest, e all’illuminazione pubblica. gb

