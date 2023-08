Ucraina, Wagner registrata in Bielorussia come società di formazione

(Adnkronos) –

La Wagner è stata registrata ufficialmente in Bielorussia come organizzazione che si occupa di formazione, rende noto l’agenzia russa Ria Novosti. La società di Evgheny Prigozhin a cui fanno capo mercenari attivi in diversi Paesi africani oltre che, fino a poco tempo fa, anche in Ucraina, è stata registrata nel distretto di Osipovichi il 4 di questo mese. Nella stessa località risulta registrata anche la Concord, un’altra società di Prigozhin. In questo caso, il settore è la gestione immobiliare. I mercenari del gruppo si sono trasferiti in Bielorussia dopo il fallito golpe contro i vertici dell’esercito in Russia e l’accordo raggiunto fra Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko.

Nelle scorse settimane il presidente Aleksandr Lukashenko aveva manifestato l’intenzione di costituire un esercito a contratto utilizzando i combattenti del gruppo Wagner stanziati in Bielorussia come spina dorsale delle forze armate di Minsk.

Intanto la Lituania ha chiuso due valichi di frontiera con la Bielorussia, a Sumskas e Tverecius, a causa della crescente insicurezza della situazione al confine, dove si teme il passaggio di migranti irregolari e mercenari Wagner, e per fermare il contrabbando di merci. Il provvedimento varato oggi dal governo entrerà in vigore venerdì. Il traffico sarà deviato sul valico di Medininkai, aperto di recente e meglio attrezzato per controlli di sicurezza. Il presidente Gitanas Nauseda non ha escluso la possibilità di chiudere completamente il confine del Paese con la Bielorussia.