Un’auto ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di giovedì, mentre percorreva via Milano in direzione Cavatigozzi, poco dopo il passaggio a livello di via Ghinaglia. Il conducente, accortosi delle fiamme che arrivavano dal cofano, ha accostato nel piazzale del distributore Agip, affiancandosi ad altre auto parcheggiate, una delle quale è stata danneggiata. Il conducente e il passeggero che viaggiava con lui hanno subito avvertito i Vigili del Fuoco. Le fiamme si sono propagate nell’intera parte anteriore dell’auto distruggendo il vano motore. Illesi i due occupanti.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale, intervenuta per accertare i fatti, ma anche per sedare l’animosità tra conducente e titolare del distributore, visti i possibili rischi derivanti dal parcheggiare un’auto in fiamme in prossimità di materiale infiammabile.

Una fitta nube di fumo nero nel frattempo si era addensata su via Milano prima e durante le operazioni di spegnimento.

