Nemmeno l’introduzione della “media regionale” sui prezzi dei carburanti pare sopire la polemica circa l’aumento dei prezzi di benzina e diesel rilevato da numerose associazioni di gestori.

Se il prezzo record di 2,7 euro a litro per la verde registrato a un self service sulla A8 Milano- Varese è un caso eclatante, il Governo non intende recedere dalle ultime decisioni, sostenendo che hanno contribuito a contenere l’aumento dei costi dei carburanti rispetto ad altri paesi Europei contrastando fenomeni speculativi. Il carburante aumenta e gli utenti si lamentano.

Con la benzina alle stelle, si riaccende anche il dibattito sulle accise sui carburanti. In Italia è noto come queste particolarmente alte: pesano per il 30% sul costo della benzina e per il 34% su quello del diesel. Il prezzo alla pompa è infatti composto da tre fattori: costo della materia prima, accise e Iva, che nel nostro Paese è al 22%.

Secondo un rapporto della società energetica Acea, nel 2022 l’Italia risultava essere il paese europeo con le accise più alte sul gasolio e il secondo per quelle sulla benzina dopo i Paesi Bassi.

