Calciomercato Inter, offerta per Pavard: ultime news

(Adnkronos) – L’Inter sulle tracce di Benjamin Pavard, secondo le ultime notizie di calciomercato. La società nerazzurra ha acceso i riflettori sul centrale francese del Bayern Monaco, che potrebbe lasciare i campioni di Germania prima della fine della campagna acquisti. L’Inter potrebbe mettere sul tavolo fino a 25 milioni di euro per il giocatore 27enne che, all’occorrenza, può giocare anche terzino. I nerazzurri, dopo la partenza di Milan Skriniar, sono alla ricerca di un difensore da schierare sul centro-destra. Pavard, con cui l’Inter già in passato aveva stabilito contatti, potrebbe essere l’ideale per il modulo di Simone Inzaghi.

Sul francese, messo sul mercato dal Bayern Monaco per l’abbondanza di soluzioni nel reparto difensivo, viene segnalato anche l’interesse del Manchester United. Per il difensore potrebbe nascere una miniasta: un problema in più per l’Inter che ha appena rinunciato all’acquisto di Lazar Samardzic.