A Castelvetro Piacentino l’estate politica si accende con il tema dell’abbandono dei rifiuti. La minoranza in consiglio comunale di Vivi Castelvetro (Camilla Carolina Corbari e Paolo Targon) in una nota stampa infatti ricordano che il 5 luglio scorso è stata rivolta al Comune del paese un’interpellanza in merito proprio all’abbandono dei rifiuti fuori dalle campane per la plastica ed il vetro.

“Nella precedente interpellanza si chiedeva al Sindaco come intendesse risolvere la questione e se le foto trappole fossero effettivamente in funzione” si legge. “Ci è stata fornita risposta durante l’ultimo consiglio tenutosi il 31 luglio. Il Sindaco ci ha riferito che il nostro è un paese frontaliero e che dunque situazioni simili accadono di frequente, inoltre ha aggiunto che grazie alla foto trappole sono state erogate 5 sanzioni”.

Dopo il ringraziamento al sindaco, la minoranza peró precisa: “Nelle ultime settimane la situazione non pare essere migliorata, soprattutto in zona San Giuliano dove sono comparsi ancora una volta frigoriferi e rifiuti lungo il ciglio della strada.

Inoltre in quasi tutti i posti già precedentemente segnalati il problema si è ripresentato anche in modo più grave di prima, tanto è vero che i cittadini hanno espresso il loro dissenso con relative foto persino sui social chiedendo nuovamente che il Comune intervenga.

Infine siamo consapevoli del fatto che individuare volti con le foto trappole non sia di certo semplice, ma vorremmo capire in quanto tempo siano state erogate le multe per comprendere se il sistema messo in pratica sia efficiente o meno”.

