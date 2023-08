Proseguono a Cremona le attività del Centro Studi ‘Amilcare Ponchielli’, associazione con sede a Palazzo Raimondi che dalla sua fondazione nel 2011 valorizza la produzione musicale del celebre compositore padernese, riscoprendo anche le sue pagine meno note ma altrettanto interessanti.

Come la produzione pianistica alla quale il Centro Studi ha dedicato il disco “Ponchielli: Piano Music” in coproduzione con altre realtà culturali del territorio, inciso al teatro Ponchielli dall’artista Ester Fusar Poli e uscito a fine luglio. Verrà poi pubblicato a breve, per la prima volta in epoca moderna, lo spartito del Maestro opera 79 “Serenata Lontana” per violoncello e pianoforte.

A settembre inoltre, come già annunciato, si svolgerà la rassegna concertistica “Casa Ponchielli” a cura del Centro Studi ‘Amilcare Ponchielli’ con il coordinamento artistico di Federica Zanello. L’evento inaugurale il 13 settembre sarà proprio l’esecuzione di “Ponchielli: Piano Music”, con Ester Fusar Poli sul palcoscenico del teatro di Cremona.

Federica Priori

