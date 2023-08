Taranto, 14enne sbalzata da giostra: è in prognosi riservata

(Adnkronos) –

Una ragazza di 14 anni è stata sbalzata ieri sera da una giostra a San Pietro in Bevagna, una frazione di Manduria in provincia di Taranto. Trasportata in ospedale a Taranto, la ragazzina è al momento ricoverata in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Originaria di Ferrara, la 14enne si trovava in Puglia per le vacanze estive. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Manduria per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento la giostra è stata posta sotto sequestro.