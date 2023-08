Oggi 18 agosto, il santo del giorno: Elena

(Adnkronos) – Oggi si festeggia sant’Elena imperatrice, madre dell’imperatore Costantino I. La legge romana non riconosceva il matrimonio celebrato tra un patrizio e una plebea. Così quando Costanzo Cloro ha il titolo di ‘Cesare’ col collega Galerio, ripudia Elena, nata in Bitinia da famiglia plebea, pur trattenendo con sé il figlio Costantino, nato dalla loro unione nel 285.

Alla morte del padre, Costantino è acclamato ‘Cesare’ nel 306 a York, dalle legioni della Britannia, Elena è denominata dal figlio col meritatissimo titolo di ‘Nobilissima Femina’. In passato nel suo giorno commemorativo in Russia si seminava il lino, affinché crescesse lungo come i suoi capelli.