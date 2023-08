Alla vigiglia del fischio d’inizio del campionato di Serie B, che vedrà impegnata l’Unione Sportiva Cremonese, arriva un “in bocca al lupo” dalla Presidenza del Consiglio comunale di Cremona. Come evidenzia il presidente, Paolo Carletti, “L’Usc è Cremona ed è chiamata a rappresentare la città e la provincia in tutta Italia, così come sono chiamati a rappresentarla i suoi sostenitori e i suoi immancabili ultras.

La Maglia che indosseranno i calciatori in trasferta porta disegnata sullo sfondo la pianta di Cremona, proprio a rendere plastico il legame tra la Città e la Squadra sempre più stretto e per questo da parte nostra non può mancare un grande in bocca al lupo.

In bocca a lupo alla Squadra, al Mister, ai dirigenti e a tutti quei cremonesi che non si stancheranno di cantare il nome della nostra città in ogni stadio d’Italia. Avanti Grigiorossi!”.

