Pauroso incidente a Sospiro, in via Puerari, dove una moto si è schiantata contro una cancellata. Al volante un ragazzo giovanissimo, di 17 anni, residente a Pieve d’Olmi. Erano circa le 17 quando il giovane ha perso il controllo del proprio mezzo forse a causa di un dosso, finendo sul marciapiede e poi contro il cancello. Un volo tremendo, che lo ha sbalzato dal proprio mezzo.

Immediata la chiamata ai soccorritori del 118, giunti sul posto tempestivamente, con ambulanza e auto medica. Le condizioni del ragazzo sono apparse da subito molto gravi, tanto che i sanitari si sono prodigati per cercare di rianimarlo e di stabilizzarlo, prima di trasportarlo in ambulanza all’ospedale di Cremona, in codice rosso. Sul posto anche i Carabinieri di Casalmaggiore, che si sono occupati dei rilievi del caso.

