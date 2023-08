Domenica di paura per una 27enne cremonese, rimasta gravemente ferita a causa di una caduta da cavallo. Erano circa le 12.30 e la giovane si stava allenando all’interno di un maneggio, in sella ad un cavallo quando l’animale, per causa ancora in corso di accertamento, si è spaventato, disarcionandola. Una caduta rovinosa, che ha imposto il tempestivo arrivo dei sanitari del 118, con ambulanza e auto medica. Dopo aver stabilizzato le sue condizioni, gli operatori l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che si sono occupati di ricostruire la dinamica della vicenda.

© Riproduzione riservata